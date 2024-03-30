Назван возможный преемник Эрдогана

АНКАРА, 31 марта, ФедералПресс. Сельджук Байрактар, владелец одноименной компании, выпускающей беспилотники, рассматривается как потенциальный наследник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Wall Street Journal.
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