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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Назван возможный преемник Эрдогана

Назван возможный преемник Эрдогана

АНКАРА, 31 марта, ФедералПресс. Сельджук Байрактар, владелец одноименной компании, выпускающей беспилотники, рассматривается как потенциальный наследник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Wall Street Journal.

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