В Киеве заявили о необходимости переговоров с Россией из-за войны в Израиле

КИЕВ, 9 октября, ФедералПресс. Украине необходимо задуматься о начале переговоров с Москвой о перемирии из-за начавшегося в Израиле вооруженного конфликта, который отвлечет внимание Запада, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
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