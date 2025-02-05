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Квартира, дом, дача

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Что выбросить из квартиры сразу после ее покупки: 6 вещей, с которыми вам не по пути

Что выбросить из квартиры сразу после ее покупки: 6 вещей, с которыми вам не по пути

Наверняка на сайтах объявлений вам нередко попадались предложения о покупке квартиры в духе «заезжайте и живите».

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
А зачем вообще покупать вторичку? Сейчас полно новостроек. И только кажется, что вложения больше. Если посмотреть- проводка, трубы, батареи, старые подъезды без лифтов, но с запахом кошек… зачем? Каждый, впрочем, решает для себя.
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17 час.
Дмитрий Гурин
Выкинуть какую либо деревянную мебель могут только полные дэбилойды. Да и старую мебель времен СССР даже если они сделаны из ДСП то же. Я старый шкаф февраля 56-го года изготовления (печать на задней стенке) просто разложил панелями на стене прихожей со старой его дверцей с огромным зеркалом, кстати с серебряной амальгамой а не алюминиевым недоразумением как изготавливаются зеркала сейчас.
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17 час.
Дмитрий Гурин
Я в Ростове-на-Дону купил мало того что вторичку так еще и строение конца 50-х годов постройки две коммуналки (сначала две комнаты а потом выкупил и остальные) в трехэтажном доме. Теперь отличная 5-и комнатная двухуровневая квартира без муравейника соседей, завала авто перед парадным (именно парадным а не подъездом) и отличным закрытым для всех двором на 4-х хозяев.  Если есть желание жить в многоэтажках на 2-3 подъезда,  с 2-3 лифтами в подъезде то советую подумать сколько вам обойдётся капитальный ремонт а потом и капитальный ремонт лифтового хозяйства? Посчитайте.... И к тому же это сейчас от государства при должной расторопности можно потребовать замену лифтов в старом фонде как и часть компенсаций за ремонт, а как строитель со достаточно большим стажем, могу сказать что как сейчас строят, я бы им и курятника не доверил.
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17 час.
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