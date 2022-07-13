Впрочем, не стоит впадать и в другую крайность, когда шлем стоит как модные короткие носки или стакан смузи, причем без трубочки, ведь на кону самое главное: ваша голова и ошибиться в выборе шлема при таком раскладе, равносильно остаться без головы.