5колесо

56 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дрон Г
    Очередное дерьмо для нищего урапатриотичного  рассеянского быдла.«Это победа»: АВТ...
  • Сергей Назаров
    Да, великие конструкторы и рвачи, когда думать будете или блатняк бездарный остался на заводе, неужели нельзя доработ...«Это победа»: АВТ...
  • Vit
    Упрощённой ?а до этого в ней что-то было сложное?«Это победа»: АВТ...

Шлемы GSB — стильная уверенность

Шлемы GSB — стильная уверенность

Впрочем, не стоит впадать и в другую крайность, когда шлем стоит как модные короткие носки или стакан смузи, причем без трубочки, ведь на кону самое главное: ваша голова и ошибиться в выборе шлема при таком раскладе, равносильно остаться без головы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх