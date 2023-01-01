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Алина Загитова: «Поздравляю с Новым годом! Пускай кролик принесет всем нам много счастья и любви, а тигр заберет с собой все невзгоды и печали»

Алина Загитова: «Поздравляю с Новым годом! Пускай кролик принесет всем нам много счастья и любви, а тигр заберет с собой все невзгоды и печали»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова опубликовала поздравление с Новым годом.  «Дорогие друзья! Поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом!  Пускай кролик принесет всем нам много счастья и любви, а тигр заберет с собой все невзгоды и печали.

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