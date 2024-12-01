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Судья Яблонски о голе «Баварии» в ворота «Боруссии» после попадания мяча в голову Зюле: «Не был уверен, была ли у Никласа травма. В итоге решил засчитать»

Вчера «Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» (1:1) на выезде в 12-м туре Бундеслиги. Мюнхенцы сравняли счет на 85-й минуте после штрафного – Лерой Сане пробил и попал в лицо Никласу Зюле, после чего защитник дортмундцев упал.

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