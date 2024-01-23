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Активисты требуют отменить концерт Орбакайте в Благовещенске

Активисты требуют отменить концерт Орбакайте в Благовещенске

Активисты союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций опубликовали в своем Telegram-канале "ZОV России" письмо к губернатору Амурской области, в котором потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте в Благовещенске.

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