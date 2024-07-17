Бывший президент Украины Петр Порошенко обвиняет власти страны в бездействии из-за проблем с электроснабжением

В последнее время страна столкнулась с серьезными проблемами в сфере производства электроэнергии. Более 50% мощностей было выведено из строя, что может привести к катастрофическим последствиям во время предстоящего отопительного сезона.
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