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Московский дворник скатился с горки и не выжил. Опубликовано видео произошедшего

Московский дворник скатился с горки и не выжил. Опубликовано видео произошедшего

Фото: Mash Новости дня за сегодня сообщают о том, что в московском жилом комплексе «Испанские кварталы», расположенном в районе Коммунарка, произошла трагедия с дворником, который скатился с крутой горки на картонке и впоследствии скончался.

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