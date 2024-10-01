В Госдуме ответили на заявление Госдепа о праве Украины бить по России без разрешения

Несмотря на заявление Госдепартамента США о праве Украины бить вглубь России без разрешения Вашингтона, Киев продолжит согласовывать с Соединенными Штатами все свои шаги, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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