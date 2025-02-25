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Александра Бортич снялась в купальнике

Александра Бортич снялась в купальнике

Российская актриса Александра Бортич снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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