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Ричард Гир отметил 77-й день рождения с 43-летней женой и сыном

Ричард Гир отметил 77-й день рождения с 43-летней женой и сыном

31 августа культовому голливудскому актёру Ричарду Гиру исполнилось 77 лет. День рождения он отметил в кругу близких: с женой Алехандрой Сильвой и шестилетним сыном Джеймсом.

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