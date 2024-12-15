Московское метро является знаковой культурной площадкой — Собянин

Уже больше десяти лет московское метро является знаковой культурной площадкой. На более чем 50 площадках проводятся выставки, концерты и мастер-классы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем ТГ-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии