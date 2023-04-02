Пожарные тушат возгорание на территории пилорамы в Красноярском крае

Отходы лесопильного производства горят в Красноярском крае. В воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили о пожаре на территории пилорамы в районе населенного пункта Шуваева Емельяновского района Красноярского края, передает ТАСС.
Отходы лесопильного производства горят в Красноярском крае. В воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили о пожаре на территории пилорамы в районе населенного пункта Шуваева Емельяновского района Красноярского края, передает ТАСС.
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