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Пожарные тушат возгорание на территории пилорамы в Красноярском крае

Пожарные тушат возгорание на территории пилорамы в Красноярском крае

Отходы лесопильного производства горят в Красноярском крае. В воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили о пожаре на территории пилорамы в районе населенного пункта Шуваева Емельяновского района Красноярского края, передает ТАСС.

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