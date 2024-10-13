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Царьград

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В Тюмени зрители массово покидали концерт группы «Soprano Турецкого» из-за странных нарядов и репертуара

В Тюмени зрители массово покидали концерт группы «Soprano Турецкого» из-за странных нарядов и репертуара

Зрители, ожидавшие академического вокала, покинули зал до окончания концерта.Выступление группы «Soprano Турецкого» в тюменской филармонии вызвало недовольство у части зрителей.

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