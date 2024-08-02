МОК осудили за допуск проваливших гендерный тест боксерш к Олимпиаде-2024

Международная ассоциация бокса (IBA) осудила Международный олимпийский комитет (МОК) за допуск проваливших гендерный тест боксерш Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань) к женским соревнованиям на Играх-2024 в Париже.
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