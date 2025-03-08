Армия России развивает наступление на Суджу и штурм Малой Локни, массово уничтожая оккупантов. У одного из ликвидированных украинских фашистов позывной «немец», у другого обнаружены элементы пиксельного российского камуфляжа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии