Русская весна
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Русская весна

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Армия России развивает наступление на Суджу и штурм Малой Локни, массово уничтожая оккупантов (ВИДЕО 18+)

Армия России развивает наступление на Суджу и штурм Малой Локни, массово уничтожая оккупантов (ВИДЕО 18+)

Армия России развивает наступление на Суджу и штурм Малой Локни, массово уничтожая оккупантов. У одного из ликвидированных украинских фашистов позывной «немец», у другого обнаружены элементы пиксельного российского камуфляжа.

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Комментарии
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BQ
Brigitte Queck
Всем женнщинам♥️, в особенности тем, которые защищают свою родину РОССИЮ от агрессоров ЕС НАТО😈 на территории Украины и в Кукрской области от женщин и мужчинам против НАТОвских войн агрессии www.muetter-gegen-den-krieg-berlin.de Германии
M�tter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg
muetter-gegen-den-krieg-berlin
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