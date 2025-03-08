BQ

Brigitte Queck

Всем женнщинам♥️, в особенности тем, которые защищают свою родину РОССИЮ от агрессоров ЕС НАТО😈 на территории Украины и в Кукрской области от женщин и мужчинам против НАТОвских войн агрессии www.muetter-gegen-den-krieg-berlin.de Германии