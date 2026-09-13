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Инфографика: в каких странах больше всего левшей

Инфографика: в каких странах больше всего левшей

Инфографика: в каких странах больше всего левшей / © World Visualized В государствах со сложными или формализованными системами письма, таких как Китай (3,5%) и Япония (4,7%), доля левшей значительно ниже.

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