Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

ЦСКА начал сотрудничать с «Фиксиками». Перед матчем с «Зенитом» пройдет шоу с героями мультфильма

ЦСКА начал сотрудничать с «Фиксиками». Перед матчем с «Зенитом» пройдет шоу с героями мультфильма

Сотрудничество клуба с проектом «Фиксики» от студии «Аэроплан» направлено на популяризацию футбола среди детей и вовлечение их в регулярные занятия спортом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх