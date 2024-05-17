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Аргументы недели

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Боррель: ЕС следует проводить в отношении Украины более осторожную политику

Боррель: ЕС следует проводить в отношении Украины более осторожную политику

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в беседе с изданием Foreign Policy заявил, что содружеству следует проводить в отношении Украины более осторожную политику на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

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