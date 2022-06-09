Мари Краймбрери отрицает роман с Давой

Исполнительница призналась, что ценит в мужчинах высокий интеллект и чувство юмора Уже в течение нескольких месяцев ходят слухи, что певица Мари Краймбрери закрутила роман с певцом и блогером Давидом Манукяном, больше известным под псевдонимом Дава.