Децентрализация власти и климатические катастрофы: астролог Константин Дараган рассказал, как изменится мир с 2024 года

Идет глобальное потепление, народы будут переселяться, а государства становиться «раздробленными». Астролог Константин Дараган выпустил масштабный прогноз, в котором расписаны предполагаемые события будущего в разных секторах жизни.
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