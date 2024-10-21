Новый налог планируют ввести для дачников

МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. После того как россияне зарегистрируют хозяйственные постройки в рамках дачной амнистии, им придется ежегодно платить налог по ставке от 0,1 % до 0,3 % от их стоимости, за исключением случаев, когда это единственная постройка на участке.