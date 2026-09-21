Россиянам рассказали, кому положен бесплатный проезд до места лечения и обратно

Право на бесплатный проезд есть, например, у инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и у сопровождающих лиц при соблюдении определенных условий По федеральным и региональным программам пенсионеры могут бесплатно или со скидкой пользоваться общественным транспортом, сказал в разговоре с RT депутат Госдумы Алексей Говырин.
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