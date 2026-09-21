Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Россиянам рассказали, кому положен бесплатный проезд до места лечения и обратно

Россиянам рассказали, кому положен бесплатный проезд до места лечения и обратно

Право на бесплатный проезд есть, например, у инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и у сопровождающих лиц при соблюдении определенных условий По федеральным и региональным программам пенсионеры могут бесплатно или со скидкой пользоваться общественным транспортом, сказал в разговоре с RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым