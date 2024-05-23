Евросоюз запретит экспорт в Белорусию дорогих машин и предметов роскоши

Брюссель намерен закрыть лазейку, позволявшую обходить санкции против России. За два года поток подсанкционных товаров из Европы в Беларусь вырос в 5 раз, а поставки люксовых авто стали настоящим бичом для системы контроля.
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