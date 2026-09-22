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Электронная промышленность Китая: пятилетний план развития

Электронная промышленность Китая: пятилетний план развития

Поскольку искусственный интеллект играет все более значимую роль в переформатировании глобального промышленного ландшафта, Китай недавно представил план развития электронной информационной промышленности на ближайшие пять лет.

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