России выгодно, чтобы республиканцы сохранили власть, потому совсем уж жестко давить на США не будут

«Игра» в перемирие: Ферзь Путина бьет козыри Трампа Дмитрий Родионов На фото: коллажЖ: президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент России Владимир Путин (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press) Материал комментируют: Андрей Манойло Павел Фельдман Президент США Дональд Трамп заявил о намерении поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.