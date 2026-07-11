Гроза в Петербурге пока не заканчивеется. 🔹Водой затопило Коломяжский проспект. «Машины брюхом едут», - говорит читатель.
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Гроза в Петербурге пока не заканчивеется. 🔹Водой затопило Коломяжский проспект. «Машины брюхом едут», - говорит читатель.