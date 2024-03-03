В Могилевской области в этом году планируют заменить 57 лифтов.

Об этом сообщили в главном управлении жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома.Как отметили специалисты, одним из актуальных вопросов в сфере ЖКХ является замена лифтов, которые отработали свой нормативный срок эксплуатации.
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