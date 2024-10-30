Небензя: США пытаются навязать миру идею о том, что России помогать нельзя

США и их сателлиты пытаются навязать миру мысль о том, что они имеют право помогать Украине, мобилизуя для этого потенциал НАТО, а союзники России якобы этого права не имеют, заявил на заседании ООН постпред РФ Василий Небензя.
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