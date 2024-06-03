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Удар пятью Искандерами по базе ВСУ, где было до 15 тысяч личного состава: погибшие и «тяжелые» вместо контрнаступа

Удар пятью Искандерами по базе ВСУ, где было до 15 тысяч личного состава: погибшие и «тяжелые» вместо контрнаступа

Противник подтверждает: было пять приходов, ВС РФ работали ОТРК «Искандер-М». - Удар был нанесен по одной из баз отдыха, где противник развернул часть резервов, которые готовил под контратакующие действия в приграничье, - говорится в сообщении.

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