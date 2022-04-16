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«Судейство Мешкова в матче «Зенита» – катастрофа. Кузяев фолил на красную. А потом он не дал пенальти в ворота «Урала» и не удалил защитника». Экс-арбитр Федотов об игре РПЛ

Игорь Федотов раскритиковал работу Виталия Мешкова в матче «Зенит» – «Урал». «Судейство Мешкова в матче «Зенита» и «Урала» – это катастрофа.

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