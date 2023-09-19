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«Милан» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:45

«Милан» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:45

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:45 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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