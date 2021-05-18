Кадыров заявил, что Нурмагомедов легко победил бы Фергюсона

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов легко одержал бы победу над американским бойцом смешанных единоборств (MMA) Тони Фергюсоном.