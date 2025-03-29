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Царьград

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"Аэроэкспресс" открывает новую остановку на станции "Лианозово" с 30 марта

"Аэроэкспресс" открывает новую остановку на станции "Лианозово" с 30 марта

С 30 марта "Аэроэкспресс", курсирующий между Белорусским вокзалом и "Шереметьево", добавит остановку на станции "Лианозово" МЦД-1.

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