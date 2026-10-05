 ЦБ поднял официальный курс доллара 

МОСКВА (ИА Реалист). Центробанк установил официальный курс доллара на 6 октября 2026 года в размере 84,9309 рубля — на 144,70 копейки выше предыдущего значения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Израиль проголосо...
- Египет и Саудовск...
- Франция вводит ко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым