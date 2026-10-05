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ИА Реалист

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 ЦБ поднял официальный курс доллара 

 ЦБ поднял официальный курс доллара 

МОСКВА (ИА Реалист). Центробанк установил официальный курс доллара на 6 октября 2026 года в размере 84,9309 рубля — на 144,70 копейки выше предыдущего значения.

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