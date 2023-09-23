smi.today

4 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Немцы попутали берега! Скорей Россию подтолкнет участие немецкого экипажа танка в боевых действиях против России, на ...WSJ: поставки рак...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Если это не закончится на границе с польшей то это будет кратковременное перемирие. Если на границе с польшей, у Росс...Кедми перечислил ...
  • Ed Red
    А до этого эти удары умышленно не наyjсились. И почему, чего ожидали?Аналитик Риттер: ...

ВСУ уничтожили кассетными снарядами всю технику коммунальщиков в Ясиноватой ДНР

ВСУ уничтожили кассетными снарядами всю технику коммунальщиков в Ясиноватой ДНР

Кассетные снаряды, отправленные Западом на Украину, уничтожили все оборудование коммунальщиков предприятия «Эко-Комфорт-Сервис» в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, которую региону передала руководящая им администрация Челябинской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх