THQ Nordic раскрыла системные требования Alone in the Dark на все случаи жизни — для игры на «ультра» понадобится RTX 4070 TiИздательство THQ Nordic и разработчики из шведской студии Pieces Interactive дополнили системные требования своего психологического хоррора с элементами выживания Alone in the Dark.
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