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Врач Кудинов: тёплое молоко с мёдом поможет быстрее заснуть

Врач Кудинов: тёплое молоко с мёдом поможет быстрее заснуть

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что тёплое молоко с мёдом поможет быстрее заснуть, однако продуктов, обеспечивающих мгновенное засыпание, не существует.

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