Воюющие на стороне ВСУ в Донбассе западные наемники и добровольцы продолжают нести огромные потери. С чем они столкнулись в ходе противостояния с миротворческими силами на украинских фронтах, рассказал военный обозреватель РИА Новости Андрей Коц.