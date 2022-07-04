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РИА Новости: с чем столкнулись западные наемники в Донбассе

РИА Новости: с чем столкнулись западные наемники в Донбассе

Воюющие на стороне ВСУ в Донбассе западные наемники и добровольцы продолжают нести огромные потери. С чем они столкнулись в ходе противостояния с миротворческими силами на украинских фронтах, рассказал военный обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

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