ЦБ предложил списать долги погибших в «Крокусе»

Банковские учреждения, ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы получили рекомендации от Центрального банка РФ об аннулировании задолженностей граждан, чьи жизни оборвались в результате теракта в «Крокусе».
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