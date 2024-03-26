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ЦБ предложил списать долги погибших в «Крокусе»

ЦБ предложил списать долги погибших в «Крокусе»

Банковские учреждения, ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы получили рекомендации от Центрального банка РФ об аннулировании задолженностей граждан, чьи жизни оборвались в результате теракта в «Крокусе».

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