Сдавшийся на «Азовстали» швед заявил, что не участвовал в боях

Иностранный наемник из Швеции, который попал в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, заявил, что не участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований на территории Донецкой народной республики (ДНР).
Иностранный наемник из Швеции, который попал в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, заявил, что не участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований на территории Донецкой народной республики (ДНР).
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