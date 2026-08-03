Ольга Ершова назначена исполняющей обязанности главы соцблока Перми

Ольга Ершова, ранее возглавлявшая департамент образования Перми, с 3 августа стала исполнять обязанности руководителя социального блока администрации вместо Екатерины Мальцевой, которая покидает пост из-за переезда в Москву.
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