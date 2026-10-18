Украинские беспилотники ночью атаковали Санкт-Петербург, после чего начались пожары на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах города и на Петербургском нефтяном терминале.
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