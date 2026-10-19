Массовые беспорядки во Франции вызвали резкую реакцию президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что происходящее свидетельствует о потере контроля над миграционной ситуацией, и призвал французские власти принять срочные меры.
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