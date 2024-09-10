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Царьград

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"Кот. Зефир. Хан": Что стало с бойцом, чей позывной был написан на доме в Курской области

Стала известна судьба бойца, чей позывной "Хан" был написан на доме в Курской области. Журналисты RT узнали, что случилось.

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