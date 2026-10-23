“President Donald Trump said Friday that he is no longer looking into the outside consulting work conducted by a pair of his top political advisers after they donated to his presidential library,” the Washington Sun reports.
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