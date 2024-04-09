Часов Яр пылает, земля дрожит от авиабомб, Крынки – рой дронов противника, враг сбежал из Богдановки: фронтовая сводка на 9 апреля

В темное время суток ВС России применили "Герань" и ракеты по объектам противника. В ответ на это противник отмечает запуск дронов с интервалами, что может указывать на изменение тактики их использования, вероятно, для разведки позиций ПВО.
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