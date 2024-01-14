Мобилизация на Украине может привести к массовому отступлению ВСУ уже в этом году

Положение украинской армии на всех направлениях специальной военной операции близко к критическому. ВС РФ планомерно уничтожают военную инфраструктуру противника, а ВСУ несут огромные потери в людях и технике.
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